Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi non trattiene le lacrime quando sente quelle parole: cosa è successo durante la diretta di ieri.

Emozioni a non finire durante la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi. In diretta, su Canale 5, è andata in onda la semifinale di questa edizione del reality show ambientato in Honduras. Una semifinale ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dalle eliminazioni definitive di Isolde Kostner, Roberto Ciufoli e Myrea Stabile. Tutti gli altri naufraghi rimasti in gara sono ufficialmente finalisti, ma solo uno di loro trionferà, nella finale di lunedì prossimo, 7 giugno. E per uno dei finalisti, ieri sera, è arrivata una sorpresa speciale: Ignazio Moser ha ascoltato un video messaggio del suo papà Francesco. Un momento toccante, durante il quale anche l’opinionista Tommaso Zorzi non ha trattenuto l’emozione. Ecco cosa è successo in diretta.

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi in lacrime per la sorpresa ad Ignazio Moser

Un regalo meraviglioso, quello che Ignazio Moser ha ricevuto durante la semifinale de L’Isola dei Famosi. Un video messaggio del suo papà: “Ciao Ignazio, sai che noi Moser non siamo mai stati di tante parole… anche se tante volte non ti ho mai detto cose che tu magari ti aspetti, sappi che ti voglio bene”. Parole che vengono dal cuore, quelle del campione di ciclismo Francesco Moser, che ha fatto sapere al figlio che lo segue e che è felice che ha tagliato capelli e barba: “Quella è stata una bella cosa, lo sai che la barba non mi piace, io ti toglierei anche i tatuaggi!”. Il video si conclude con l’augurio per Ignazio di restare sull’isola il più possibile e di realizzare i suoi sogni: “Ti aspettiamo, ci sono le ciliegie mature quando torni”

Un momento emozionante per Ignazio, che non ha trattenuto le lacrime nel sentire la voce del suo papà: “È sempre stato e sarà per sempre il mio esempio”. Ma non è stato l’unico: in studio, in tanti si sono emozionati durante questo momento. Anche Tommaso Zorzi, opinionista del reality, che è stato inquadrato mentre si asciugava le lacrime. Chi ha seguito il GF Vip 5 sa che il vincitore ha avuto un rapporto particolare con il suo papà, che proprio durante il reality gli inviò un messaggio.

E voi, avete seguito la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi? I finalisti ufficiali sono Ignazio Moser, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Chi vincerà questa edizione?