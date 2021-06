Kerem Bursin è Serkan in Love is in the air: sapete in cosa è laureato l’attore? Tutte le curiosità sul protagonista della serie tv turca.

Tante novità per i telespettatori di Canale 5! Con il consueto stop di Uomini e Donne per le vacanze estive, su Canale 5 sono arrivate due nuove serie tv direttamente dalla Turchia. Dopo Daydreamer, due nuove storie d’amore sono pronte ad emozionare il pubblico. Una è quella dei protagonisti di Mr Wrong, interpretati da Can Yaman e Ozge Gurel, che abbiamo già visto insieme in Bittersweet. Chi non conosciamo sono invece i protagonisti di Love is in the air: Eda è interpretata da Hande Erçel, mentre Serkan è Kerem Bursin. Curiosi di scoprire di più sull’affascinante attore? Siete nel posto giusto!

È Serkan in Love is in the air: tutte le curiosità sull’attore turco Kerem Bursin

Una storia d’amore che è iniziata nel peggiore dei modi! Eda è una dolce ragazza di umili origini che sogna di fare l’architetto. Ad “intralciare” il suo percorso c’è il bel Serkan, ricco architetto che, secondo lei, le ha impedito di ottenere una borsa di studio. I due si incontrano per caso e Serkan le propone un accordo davvero inaspettato…. È questa la trama della nuova serie tv proposta da Canale 5, Love is in the air. Una storia tutta da vivere, con due attori sconosciuti al nostro pubblico. Ad interpretare Serkan è Kerem Bursin, un attore noto in Turchia per aver preso parte a diverse serie tv di successo. Nato il 4 giugno del 1987, a 12 anni si trasferisce negli Stati Uniti con la sua famiglia. Laureato al dipartimento di comunicazione di marketing dell’Emerson College, ha studiato recitazione durante l’università. Prima di diventar attore, ha lavorato come autista.

In tv possiamo vederlo ogni giorno, su Canale 5, alle ore 15 e 30, ma siete curiosi di vedere i suoi scatti su Instagram? Eccone alcuni:

E voi, state seguendo questa nuova serie tv? Sono in arrivo clamorosi colpi di scena!