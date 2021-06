Lutto nel mondo del cinema: è morta Romy Walthall; l’attrice d Face/Off aveva 57 anni.

Brutta notizia per gli appassionati di cinema. È morta, all’età di 57 anni, l’attrice Romy Walthall, nota soprattutto per i ruoli in pellicole come Face/Off e il mistero di Casa Usher. L’attrice è morta improvvisamente a Los Angeles, a causa di un attacco cardiaco. A confermale la sua scomparsa a Variety è stato il figlio, l’attore e regista Moran Krantz, che alla mamma ha dedicato un post da brividi sul suo canale ufficiale di Instagram.

L’attrice Romy Walthall si è spenta improvvisamente a Los Angeles, all’età di 57 anni, in seguito ad un attacco di cuore. A confermare la scomparsa dell’attrice è stato il figlio, che ha precisato che la donna è scomparsa il 19 maggio scorso. Alla mamma, il regista ha dedicato anche un dolcissimo post su Instagram, in cui ha condiviso diversi scatti dell’attrice, che saluta così “Rip Mom I love you”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morgan Krantz (@morgankrantz)

Tra gli altri successi, oltre a quelli già citati, ricordiamo il suo ruolo in The X Files, in LA Law, nella sitcom Man of the People e nello show Hotel Malibù, al fianco di Jennifer Lopez. L’ultima volta che è apparsa sugli schermi era il 2011, col film 0s e 1s, al fianco del figlio Morgan. E anche la sorella di Morgan, Isabella Israle, ha ricordato la sua mamma, con un lungo post su Instagram in cui ha celebrato la sua vita. Dopo la sua carriera come attrice, Romy ha deciso di intraprendere quella di insegnante di recitazione.