Bellezza mozzafiato e grande talento, Michelle Trachtenberg è un’attrice molto apprezzata dal pubblico: prima di “Gossip Girl”, ricordate in quale altra iconica serie tv ha recitato?

Occhi dal colore indefinibile, pelle diafana e sorriso luminoso: Michelle Trachtenberg è oggi una splendida donna oltre che un’attrice molto apprezzata. L’abbiamo ammirata nelle vesti della machiavellica Georgina in “Gossip Girl”, ma anche in una lunga e incredibile lista di amatissime serie televisive e pellicole per il grande schermo. C’è però una particolare serie tv in cui Michelle Trachtenberg ha recitato agli esordi della sua carriera, una produzione iconica che è rimasta un vero e proprio cult ed è ancora amatissima a distanza di anni: ricordate di quale si tratta? Scopriamolo insieme!

Leggi anche: Jessica Alba, ricordate qual è stata la celebre serie tv che l’ha consacrata al successo?

Michelle Trachtenberg, ricordate in quale serie tv ha recitato da giovanissima?

Originaria di New York, nata nel 1985, la splendida attrice si avvicina al mondo artistico da piccolissima, iniziando a lavorare come modella a circa 3 anni. Nel 2005 la vediamo protagonista di “Ice Princess”, pellicola Disney molto apprezzata dal pubblico. Nel corso della sua brillante carriera ha preso parte a numerosi film per il cinema, come “17 Again – Ritorno al liceo” e “Black Christmas – Un Natale rosso sangue”. Ma anche a molte serie televisive di grande successo: “Criminal Minds”, “Dr House”, “Gossip Girl”.

C’è però una serie in particolare in cui l’interprete ha recitato quando era giovanissima, appena quindicenne. Parliamo di uno dei cult più amati della tv. Ricordate quale? Ebbene, Michelle Trachtenberg ha ricoperto il ruolo di Down Summers, sorella di Buffy, nell’indimenticabile “Buffy – L’ammazzavampiri”! Un ruolo che ha interpretato con grande maestria e talento e che ha conquistato il pubblico e la critica. Ecco uno scatto che la ritrae proprio a questi tempi: adorabile, non siete d’accordo?

Per restare aggiornati seguite il nostro profilo Instagram: qui

Sebbene sia cresciuta, Michelle Trachtenberg non è cambiata affatto: stesso dolcissimo viso e splendidi occhioni chiari, non trovate anche voi?