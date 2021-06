Nicola Savino appare in uno scatto bellissimo, nel giorno delle nozze: emozione senza fine, ma c’è un dettaglio incredibile!

Questa sera, una nuova puntata de Le Iene ci accompagnerà per alcune ore. Il programma di intrattenimento e di approfondimento riscontra ogni volta un certo seguito; il pubblico è molto attento ai vari servizi mandati in onda, che portano alla luce varie tematiche importanti, con nuove informazioni al riguardo. Non mancano, però, momenti di leggerezza, con gli scherzi che gli inviati mettono in opera ai danni dei personaggi del mondo dello spettacolo.

A portare avanti la trasmissione, ci sono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi che, insieme, formano un duo pazzesco: impossibile non amarli! Con la loro simpatia e il saper fare, riescono a conquistare i telespettatori. Entrambi, sappiamo, hanno un profilo social, che utilizzano pubblicando scatti e storie particolari. Il conduttore, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto che lascerà anche voi senza parole, soprattutto per un dettaglio particolare! Ma vediamo insieme in quale momento è ritratto.

Nicola Savino emoziona con lo scatto delle nozze: un ‘dettaglio’ non sfugge

Nicola Savino è al timone del programma Le Iene, che proprio questa sera, sta andando in onda con una nuova puntata, ricca di novità! Il conduttore, attivo sui social, con i suoi oltre seicento mila follower, li aggiorna, pubblicando scatti particolari, divertendosi parecchio, ma anche con storie di vari momenti della giornata. Ma esattamente quattro giorni fa, ha reso pubblico uno scatto che ha lasciato tutti stupiti, ed entusiasti!

Savino ha reso noto il giorno del suo matrimonio, almeno così sembrerebbe, come lui ha riportato in basso all’immagine condivisa sul suo profilo instagram in didascalia: “29 maggio 2009.. rifarei tutto amore mio, comprese le scarpe bicolore”. Una dolce dedica arrivata il giorno dell’anniversario di matrimonio, per la sua bellissima moglie. La coppia appare vestita con abiti meravigliosi, mentre si guardano felici, dopo, probabilmente aver detto ‘Sì’. Ma qual è il dettaglio che non può assolutamente sfuggire? Ebbene, le scarpe bicolore, come lui stesso ha riportato!

Ovviamente, i follower e anche i colleghi e gli amici del conduttore, hanno subito notato il post, e hanno commentato con dolci frasi, piene di entusiasmo. Possiamo dire a gran voce, che Nicola e sua moglie sono davvero bellissimi!