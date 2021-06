Noemi l’ha appena svelato sui social, rivelando una notizia che tutti aspettavano da tempo: finalmente sta per arrivare!

Negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di seguirla al Festival di Sanremo 2021, dove Noemi è stata una delle concorrenti in gara, portando il brano Glicine. L’artista si è presentata sul palco dell’Ariston in tutta la sua bellezza, e la sua voce ha conquistato gli ascoltatori da casa, dato che, sappiamo, non era presente il pubblico, a causa della situazione di emergenza sanitaria. In questa occasione, la cantante, nonostante, non sia riuscita ad ottenere la vittoria, che è toccata ad i Maneskin, ha comunque avuto un certo apprezzamento e un grande successo.

Le luci del palco di Sanremo si sono chiuse da diversi mesi, e Noemi non si è assolutamente fermata, e ha continuato a lavorare portando avanti i suoi numerosi progetti. Da pochissimo, sul suo profilo social, ha lasciato tutti senza parole, con un grandissimo annuncio.

Noemi, grandioso annuncio a sorpresa: il post sui social ha sorpreso i fan

A quanto pare, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano Glicine, Noemi è pronta a tornare con la sua musica, più forte di prima. Sul palco dell’Ariston, l’artista ci ha completamente conquistati, con la sua voce, potente e meravigliosa! Oggi, però, con un post sui social, ha letteralmente spiazzato tutti, con un messaggio inaspettato.

Siete pronti a scoprire di cosa si tratta? Tenetevi pronti, perchè l’artista sta per tornare! “E’ tutto vero, il 4 giugno esce Makumba, con Carl Brave…”, ha riportato in didascalia al post reso noto. Ebbene sì, Noemi è pronta a sorprenderci ancora una volta, e questa volta, arriverà con il brano Makumba.

Ovviamente i fan dell’artista sono subito impazziti, e hanno voluto manifestare la gioia in basso ai commenti, riportando numerosi messaggi. E allora, non ci resta che attendere con ansia che arrivi il 4 giugno, per farci avvolgere dal nuovo singolo della bellissima e bravissima Noemi, e con lei, l’amatissimo artista Carl Brave. Siete pronti?