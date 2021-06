E’ venuto a mancare Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele: aveva solo 56 anni e soffriva da tanto di problemi al cuore.

Salvatore Daniele, fratello dell’amatissimo Pino è stato trovato privo di vita nella sua casa di Napoli. I fan più appassionati del cantautore partenopeo sapranno certamente che i due fratelli erano molto uniti anche per ragioni professionali.

Tutti ricordano che il volto sulla copertina di Terra Mia, strepitoso album di Pino, è proprio quello di Salvatore. E quale album più di Terra Mia è stato rappresentativo dello stile unico e inimitabile del grande artista napoletano? La morte di quest’ultimo nel 2015 è ancora un lutto inconsolabile per Napoli e non solo. Dopo questo tragico avvenimento, Salvatore viveva nella casa dov’era cresciuto il fratello e nel 2019 si erano diffuse delle voci circa una possibile messa all’asta dell’abitazione.

Morto Salvatore Daniele: il corpo ritrovato dai carabinieri

Sono stati i carabinieri della Compagnia Napoli Centro a trovare il corpo senza vita di Salvatore proprio nella casa di via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Insieme ai sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo. Non tutti sanno che l’abitazione, appartenuta in passato alla nonna, fu raccontata anche in una canzone di Pino, Donna Cunce’, contenuta proprio nell’album Terra Mia, primo disco da solista dell’artista.

Salvatore non era l’unico fratello dell’artista: Pino aveva anche le sorelle Patrizia e Rosaria e i fratelli Carmine e Nello.