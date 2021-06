Romina Carrisi mostra l’hotel in cui soggiorna: vista mozzafiato; compleanno da favola per la figlia di Al Bano.

Quale miglior modo per festeggiare il compleanno che concedersi una coccola? È quello che ha fatto la bellissima Romina Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power. Proprio oggi, l’attrice compie 34 anni e per festeggiare sta soggiornando in un meraviglioso hotel a Milano. A “svelarlo” è stata proprio lei, con alcune stories pubblicate sul suo canale ufficiale di Instagram. Storie in cui ha mostrato ai suoi numerosi followers il posto in cui si trova: un hotel da sogno, con una vista mozzafiato sul capoluogo lombardo. Curiosi di scoprire di più? Diamo un’occhiata!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Romina Carrisi mostra l’hotel in cui soggiorna per il suo compleanno: che meraviglia!

“Hello Milan!”. Così Romina Carrisi Power saluta la splendida città, pubblicando alcune stories davvero incantevoli. In occasione del suo compleanno, la figlia di Al Bano e Romina Power si trova in un meravigliosa hotel di Milano, con un panorama su tutta la città. Si tratta di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, un meraviglioso hotel a 5 stelle, situato proprio nel cuore di Milano. Dalle terrazze delle camere, è possibile ammirare tutta la città: una vista davvero incantevole, come dimostrano le story condivise da Romina poco fa.

Ad addolcire il suo risveglio, non solo il panorama, ma anche una invitante torta ai frutti di bosco, portata in camera con tanto di biglietto di auguri del personale dell’hotel: “Cara Romina, tutto il team di Palazzo Parigi è lieto di augurarle un felice compleanno e una fantastica giornata!”.

E anche gli interni delle camere sono assolutamente incantevoli: il colore predominante è il bianco, ma c’è alternanza di toni chiari e scuri, per un giusto mix di eleganza e modernità:

Insomma, un compleanno che non poteva iniziare meglio per la splendida Romina. Alla quale non possiamo che mandare i nostri più cari auguri: buon compleanno!