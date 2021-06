Sophie Codegoni dopo Matteo Ranieri ha un nuovo amore? Finalmente l’ex tronista rivela tutta la verità.

Ad Uomini e donne, uno dei percorsi che sicuramente ha fatto appassionare tutti è stato quello di Sophie Codegoni. L’esperienza di tronista le ha potuto far vivere grandi emozioni e sentimenti meravigliosi. Come sappiamo, il suo percorso si è concluso con una scelta bellissima, che ha portato alla scelta di Matteo Ranieri. La coppia si è subito mostrata sui social, nei primi giorni, mostrando a tutti i follower la felicità nei loro sguardi.

Purtroppo, fra i due è giunta poco dopo la rottura, e non si è avuto più accenno di un riavvicinamento. L’ex tronista ha proseguito per la sua strada. Negli ultimi tempi , però, per la Codegoni, sono state numerose le voci di presunti flirt, e molti sono stati i nomi che hanno circolato. Oggi, attraverso il box delle domande, rispondendo ad una questione, Sophie ha voluto finalmente dire qualcosa riguardo a tutte queste voci.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Sophie Codegoni, nuovo amore in corso? L’ex tronista rompe il silenzio

Uomini e donne è un programma che da anni riscontra un tal successo, tanto da essere sicuramente una delle trasmissioni più viste in assoluto. Le storie d’amore che nascono al suo interno ci lasciano sempre stupiti, facendoci vivere emozioni meravigliose. Uno dei percorsi che più ci ha entusiasmato è stato quello che ha visto protagonista Sophie Codegoni. La bella tronista ha vissuto un’esperienza bellissima, e alla fine ha portato alla scelta di Matteo Ranieri. Purtroppo, però, fra i due, è giunta poco dopo la rottura.

Negli ultimi tempi, l’ex tronista si è ritrovata al centro dell’attenzione, a causa di presunte voci di flirt in corso, dove, sembrerebbe essere spuntato anche il nome di Nicolò Zaniolo. A tal proposito, nella giornata odierna, esattamente poche ore fa, ha aperto il box delle domande e ad una questione inerente l’amore, ha detto che non c’è nessun flirt, e nessun fidanzato.

Anzi, la bella ex tronista ha scritto: “Anche se leggo tante ca***, e sento parlare di avvistamenti fake. Quando ci sarà qualcosa da raccontare lo farò”. Come da lei riportato, Sophie, al momento non avrebbe nessun nuovo amore, e in futuro sarà lei stessa a rivelarci qualcosa.