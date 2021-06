E’ stata la bellissima Lucy Camden, nella famosissima serie Settimo Cielo: com’è adesso l’attrice Beverley Mitchell?

Sono trascorsi tantissimi anni dall’ultima volta che abbiamo visto la famiglia Camden, nella serie, famosissima, Settimo Cielo. Una serie statunitense che ha avuto un successo inspiegabile. La trama segue le vicende della famiglia del reverendo Camden, un pastore residente in California. I personaggi principali di questa bellissima soap sono stati, appunto, Eric, il reverendo, sua moglie Annie, e i loro sette figli, Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie, e i gemelli, Sam e David.

Settimo cielo ha iniziato con la sua prima stagione nel 1996-1997, mentre in Italia è giunta qualche anno dopo, nel 1998. Ha proseguito fino all’undicesima stagione, che si è conclusa per noi, nel 2009. Sono passati 12 anni dall’ultima volta che abbiamo avuto modo di seguire questa bellissima storia, incentrata intorno a questa grande famiglia, e ovviamente, come per tutti, anche gli attori, hanno proseguito per la loro strada, chi continuando lavorando in questo mondo, chi facendo altro. Gli interpreti sono cresciuti, in questi anni, e cambiati. Oggi, soffermiamo la nostra attenzione, sulla bellissima attrice che ha interpretato Lucy: siete curiosi di scoprire com’è diventata?

Settimo Cielo, è stata Lucy: com’è oggi l’attrice Beverley Mitchell

Sono passati più di 20 anni, dalla messa in onda della famosissima serie televisiva statunitense Settimo Cielo, la prima avvenuta in Italia nel 1998, e sono passati all’incirca 12 anni, dalla sua ultima stagione. La serie ci ha appassionato, facendoci vivere e rivivere, spesso, momenti che hanno fatto parte, e che fanno ancora oggi parte della nostra quotidianità. La storia di una grande famiglia è stata la nostra storia.

Gli attori che hanno interpretato i vari personaggi, ad oggi, sono sicuramente cambiati; vogliamo, adesso, porre la nostra attenzione, sull’attrice che ha interpretato Lucy Camden, stiamo parlando di Beverley Mitchell. Siete curiosi di scoprire com’è oggi? Osservate in basso, gli anni sono passati, ma la bella artista si mostra ancora in tutta la sua bellezza!

Classe 1981, ha interpretato numerosi altri personaggi nel corso della sua immensa carriera, ma la ricorderemo sicuramente, ancora più, per essere stata la piccola Lucy.