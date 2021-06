Stefano Corsi nelle ultime ore è dovuto correre in ospedale a causa di uno spiacevole incidente sul campo di Padel: ecco cosa è successo

La settimana non è cominciata bene per Stefano Corti. Parliamo della celebre ‘Iena’ del noto programma televisivo. L’inviato del programma è fidanzato con Bianca Atzei: è proprio lei era al suo fianco nelle ultime ore, quando insieme sono dovuti correre in ospedale. Stefano Corti questa mattina di martedì 1 giugno ha giocato a Padel con Materazzi, Zambrotta e Fisichella. Qualcosa, durante la partita, è andato storto: Stefano ha dovuto lasciare il campo di corsa per andare a farsi una visita d’urgenza. Ha perso davvero tanto sangue. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Brutta disavventura per l’inviato de Le Iene: Stefano Corti corre in ospedale, cosa è successo

Una spiacevole disavventura ha rovinato una piacevole partita a Padel. Stefano Corti, l’inviato de Le Iene, poche ore fa ha mostrato a tutti cosa gli è successo sul campo di Padel. Si è fatto male con la racchetta, racconta Stefano tra una battuta e l’altra attraverso le sue IG story. “Mi sono dato per sbaglio una racchettata” ha scritto come testo di un video in cui mostra la sua enorme ferita sulla fronte.

Potrebbe interessarti anche Stefano Corti a cena dai genitori di Bianca Atzei in boxer: la reazione è pazzesca

In macchina con lui anche la sua compagna, Bianca Atzei, la quale ha invitato più volte il fidanzato a non far preoccupare i fan: l’inviato de Le Iene ha iniziato a raccontato storie (fasulle) su come sarebbe andato l’incidente. La simpatia e l’ironia non mancano alla Iena che fortunatamente sta bene. Arrivato in ospedale, come spiega lui stesso, ha avuto quattro punti di sutura sulla fronte per chiudere la profonda ferita che si è provocato.

Lo scherzo a Vera Gemma

Lo scherzo che vedremo stasera in onda su Italia 1 a Le Iene è quello di Vera Gemma, organizzato proprio da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Ci sarà da ridere stasera, intanto auguriamo una pronta guarigione alla Iena Corti!