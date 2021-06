Uomini e Donne, colpo di scena shock: beccati insieme dopo la rottura; si tratta di due protagonisti del Trono Over.

Uomini e Donne è ormai terminato, ma i protagonisti di questa stagione sono ancora al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il trono classico, i percorsi sul trono si sono conclusi tutti con un lieto fine: sono nate ben tre coppie nuove in queste settimane, quella formata da Samantha e Alessio, Massimiliano e Vanessa e Giacomo e Martina. Più complicata la situazione dei protagonisti del Trono Over, dove diverse frequentazioni si sono concluse, ma altre sono in bilico. E, proprio in queste ore, sono arrivate delle segnalazioni davvero inaspettate: una coppia tra cui sembrava essere tutto finito è stata beccata di nuovo insieme! Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, colpo di scena shock: Luca ed Elisabetta beccati di nuovo insieme, ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra Luca ed Elisabetta del trono Over? Si, avete capito bene! Nonostante in studio la dama sembrasse più che decisa a mettere un punto, pare proprio che tra i due non sia dal tutto finita. Secondo alcune segnalazioni trapelate sul web, infatti, i due protagonisti del trono Over sarebbero stati avvistati insieme a Milano, in atteggiamenti piuttosto affiatati. Una notizia che lascia perplessi i telespettatori, dato che, al termine del programma, la storia tra i due sembra essere definitivamente chiusa. I sentimenti di Elisabetta, però, sono molto forti e la dama non lo ha mai nascosto. Che Luca sia tornato sui suoi passi e abbia deciso di dare un’altra possibilità a questa storia?

Al momento, i diretti interessati non si sono espressi sulla questione. Si tratta, quindi, di una semplice indiscrezione. Se i protagonisti di Uomini e Donne non romperanno il silenzio durante l’estate, ci toccherà attendere la nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi, per scoprire tutte le novità di questa e di tutte le altre coppie.

E a voi, piacerebbe vedere Luca ed Elisabetta di nuovo insieme?