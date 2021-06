Valeria Marini, trasformazione shock: quanti kg ha perso e come è cambiata a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 15 sta per terminare: l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì prossimo, 7 giugno. Ma forse non tutti sanno che, nel frattempo, anche in Spagna sta andando in onda la versione spagnola del reality, dal titolo Supervivientes. Nel cast di questa edizione anche due italiani, Gianmarco Onestini, x gieffino e fratello di Luca, e Valeria Marini. Quest’ultima, però, è stata l’ultima eliminata dello show, la settima di questa edizione, di cui è stata una grande protagonista. Ma siete curiosi di scoprire come è cambiata la Marini nel corso della sua avventura sull’isola? La showgirl ha perso diversi chili.

Valeria Marini, trasformazione shock a Supervivientes: sapete quanti kg ha perso la showgirl?

Valeria Marini è stata eliminata da Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. La mitica showgirl era infatti una delle naufraghe della trasmissione, attualmente in onda in Spagna. E, proprio come accade ai concorrenti dell’Isola dei Famosi, anche a Supervivientes i naufraghi devono fare i conti con la scarsità di cibo. E, di conseguenza, con la perdita di peso. Sapete quanti ne ha persi Valeria Marini durante i 53 giorni sull’isola? Ben 15 chili: al momento del suo ingresso nel programma, l’8 aprile, pesava 80 kg circa. Ecco un’immagine tratta dalla pagina ufficiale del reality show spagnolo:

Un cambiamento notevole, quello della concorrente, che anche in Spagna come in Italia ha divertito il pubblico con le sue battute iconiche. Il pubblico, però, ha deciso di eliminarla definitivamente ieri, dopo una prima eliminazione, dove, però, Valeria ha avuto la possibilità di restare in gioco su un’altra isola, Playa Destierro. Come ogni eliminato, Valeria sarà poi accolta in studio in Spagna, per commentare la sua avventura e le vicende dei naufraghi ancora in gara. Noi non vediamo l’ora di rivederla in tv anche in Italia!