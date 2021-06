Vera Gemma è stata vittima di un tremendo scherzo organizzato da Le Iene: l’ex naufraga perde le staffe, ecco cosa succederà!

Le Iene continuano a prendere di mira i personaggi più influenti del momento. Questa volta è caduta vittima l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi, Vera Gemma. Nel reality l’attrice e personaggio televisivo è stata eliminata nel corso della dodicesima puntata. E’ ritornata dalla sua dolce metà, Jeda, il quale è complice de Le Iene: lo scherzo per Vera è stato davvero tremendo. L’ex naufraga ha cominciato ad urlare e piangere: non è riuscita a trattenersi ad un certo punto, ha lanciato uno schiaffo al suo compagno! Ma cosa è successo esattamente? Vi spieghiamo, nel dettaglio, lo scherzo che vedremo in puntata a Le Iene stasera.

Vera Gemma in lacrime: “Dimmi che non è vero”, Jeda e Le Iene l’hanno fatta grossa

Anche Vera Gemma è stata vittima de Le Iene. Questa sera di martedì 1 giugno 2021, a Le Iene andrà in onda lo scherzo organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Grazie alla complicità di Jeda, il compagno di Vera, l’ex naufraga ha ricevuto delle sconvolgenti rivelazioni che l’hanno fatta sbottare.

Le Iene hanno fatto credere alla Gemma che il suo fidanzato Jeda l’avesse lasciata portandole via parte del suo conto in banca. “Ti prego Jeda, dimmi che è un incubo. Dimmi che non è vero, per favore” urla Vera in lacrime avanti il fidanzato. Il famoso programma ha messo a dura prova l’amore tra Vera e Jeda che hanno 30 anni d’età di differenza.

I due inoltre, fa sapere il portale ufficiale del programma, saranno ospiti di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino nella puntata in onda martedì 1 giugno 2021 come di consueto su Italia 1. Sarà una serata imperdibile!