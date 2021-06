Whatsapp, vera e propria rivoluzione nell’app di messaggistica: non solo la velocità audio, incredibile!

Whastapp è una delle app più utilizzate da chi possiede uno smartphone: ormai, per comunicare con amici, parenti o colleghi, si utilizza soltanto questo! Ma, nonostante l’app di messaggistica sia famosissima, esistono delle funzionalità che non tutti conoscono! Una di queste riguarda l’invio di messaggi a contatti non salvati tra i nostri numeri. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Vi spieghiamo tutto nel dettaglio!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Whatsapp, arriva una vera e propria rivoluzione: come inviare messaggi a contatti non salvati in rubrica

Ammettiamolo: tutti noi siamo impazziti per la novità di Whatsapp che permette di velocizzare i messaggi audio! Una funzionalità utile per risparmiare qualche secondo, ma anche esilarante. Ma c’è un’altra funzione, che non è legata all’aggiornamento, ma che vi lascerà di stucco. Si, perché vi permetterà di inviare messaggi a contatti che non sono salvati nella vostra rubrica: non sarà quindi necessario memorizzare il numero, soprattutto se si tratta di inviare messaggi casuali. Come è possibile questo? Attraverso il Qr Code, che potrà essere inquadrato attraverso la fotocamera. In questo modo, in alcune situazioni dove potrebbe essere difficile scambiarsi il numero, basterà che una delle due persone mostri il proprio codice e che l’altra lo inquadri col proprio cellulare: automaticamente, Whatsapp riconoscerà il numero telefonico a cui è associato quel codice.

Insomma, una funzionalità utilissima, che non tutti conoscono! Ma in molti si staranno chiedendo: come trovare il proprio Qr Code? Bastano poche mosse: nell’app di Whatsapp, basterà cliccare sui tre puntini in alto a destra, nel menù, e nelle impostazioni troverete la schermata del codice ( sempre in alto a destra). Alla persona con cui volete messaggiare basterà inquadrare il vostro codice ed è fatta! (si consiglia di alzare al massimo la luminosità del cellulare, per permettere all’altro telefono di recepire il codice).

E voi, conoscevate questo trucchetto di Whatsapp? Cosa aspettate a provarlo?