Novità incredibili per XFactor 2021: cambia tutto! E’ appena stata resa pubblica la novità rivoluzionaria del talent show: ecco di che si tratta.

Tutti gli amanti dei talent show conoscono, senza ombra di dubbio, X Factor! Il programma televisivo ha sempre regalato musica ed intrattenimento ai telespettatori di Sky Uno. Ha inoltre permesso a tanti talenti di esordire nel mondo della musica: ricordiamo, ad esempio, Marco Mengoni, I Maneskin, Noemi e tanti altri. Dopo tanti anni, Alessandro Cattelan ha abbandonato definitivamente il programma: non sarà più lui il conduttore dello show. Quest’anno al timone del talent Ludovico Tersigni! Non è questa l’unica novità che riguarda la prossima edizione: è spuntato fuori un annuncio davvero pazzesco! Vi sveliamo tutto.

XFactor 2021, cambia tutto! Novità rivoluzionaria: l’annuncio è appena arrivato

Anno di cambiamenti questo 2021 per il talent show più famoso d’ Italia. X Factor si sta preparando a tornare in tv con tantissime novità. Quest’anno è davvero rivoluzionario per lo show: sono tante le novità che nessuno avrebbe mai immaginato! Con un video sui canali social, il programma annuncia non solo il ritorno dei quattro giudici dell’anno scorso ma anche le nuove regole.

Addio alle categorie: i talenti non si divideranno più per gruppi (Under Donne, Under Uomini, Over e Band) bensì saranno i giudici a scegliere gli artisti da accompagnare nel loro percorso artistico! Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika sono pronti ad iniziare una nuova avventura come giudici di X Factor: quest’anno sarà tutto nuovo!

“Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. E’ una rivoluzione” hanno raccontato i giudici nel video pubblicato poche ore fa sui canali social del programma. Eccolo: