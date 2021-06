Alba Parietti si sottopone ad un trattamento particolare mostra tutto sui social: non sembra più il suo viso.

Sappiamo, Alba Parietti è molto attiva sui social, e condivide spesso immagini sia personali, mostrandosi in tutta la sua bellezza, sia scatti che riguardano il suo lavoro. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato la sua casa, sempre attraverso le varie immagini che la Parietti ha pubblicato, (come potete qui osservare) con dettagli particolari. La conduttrice è molto attenta anche a rispondere ai suoi follower, che ad oggi sono migliaia, oltre i 400 mila.

Nelle ultime ore, la donna ha pubblicato uno scatto, in cui si è mostrata mentre era immersa in un rilassante massaggio, ma ha anche ripreso tutto quanto dietro c’era, attraverso le sue storie instagram, mostrando cosa ha esattamente fatto al suo viso, quindi, i vari trattamenti.

Alba Parietti intenta in un trattamento particolare: ma cosa ha fatto al viso?

Come vi abbiamo poco fa riportato, Alba Parietti non manca di tenere aggiornati i suoi follower, raccontando, spesso, attraverso i suoi canali social, quello che fa nel corso delle sue giornate, tra lavoro e vita privata. La conduttrice utilizza instagram anche per dire la sua, e spesso, risponde a qualche follower.

Nelle ultime ore, la Parietti ha pubblicato uno scatto in cui ha riportato in didascalia di essersi sottoposta ad un massaggio rilassante, e ha ripreso tutto nelle sue storie, mostrando nel minimo dettaglio i trattamenti che stava facendo. Alba si mostra con un viso un po’ rosso, ma non è accaduto nulla, si tratta soltanto di un particolare trattamento che serve per sviluppare collagene, e rendere la pelle più densa, come lei stessa ha riportato.

Il trattamento che la conduttrice ha fatto si chiama kleresca; nelle storie seguenti, mostra poi il suo viso, ma senza rossori, forse, la foto è stata scattata dopo, al termine. Possiamo dire che, Alba Parietti è molto bella, e non ha mai timore di mostrarsi, anche senza filtri. Questo è anche un modo per rendere partecipi della sua vita i suoi attivissimi follower, che hanno raggiunto la soglia dei 400 mila.