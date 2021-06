Amici, Serena Marchese è rimasta senza parole, è accaduto in sala prove: non se l’aspettava assolutamente.

Ad Amici di Maria De Filippi, ballerini e cantanti ci hanno letteralmente conquistati, portando in scena ogni volta, spettacolari esibizioni. A vincere questa ventesima edizione è stata Giulia Stabile, mentre la categoria canto è stata assegnata a Sangiovanni. Il talent show è terminato da qualche settimana, e i ragazzi, una volta usciti dalla scuola, hanno proseguito, ognuno, per la sua strada.

Una delle artiste che sicuramente ha appassionato i telespettatori, con il suo grande talento, portato in scena, sempre, è stata Serena Marchese, la ballerina entrata a far parte del talent, scelta dalla maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Purtroppo, Serena, non è riuscita ad arrivare in finalissima ed è stata eliminata ad un passo dalla fine, esattamente in semifinale. Ritornata sui social, ha espresso grandi ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno sostenuta. Ma proprio nelle ultime ore, sul suo profilo instagram, ha pubblicato delle storie, mostrando la sorpresa ricevuta.

Amici, Serena Marchese: è accaduto nelle ultime ore, che sorpresa!

Serena Marchese, ormai ex allieva di Amici di Maria De Filippi, non è riuscita ad arrivare in finale, venendo eliminata nella puntata precedente, esattamente alla semifinale. Il suo talento, però, è stato fin da subito notato, tanto che la sua uscita ha lasciato tutti con un po’ di amarezza. La bella ballerina, però, ha ricevuto, insieme ad Alessandro Cavallo, una proposta di lavoro, e noi, non potevamo aspettarci altro, dato che, le sue doti sono immense.

Ritornata sui social dopo l’uscita, e poi la fine del Talent, Serena ha attivato il suo profilo, ringraziando tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta. Ma proprio nelle ultime ore, la ballerina è stata spiazzata da una sorpresa inaspettata. Mentre era alle prese con la preparazione di uno spettacolo, ovvero il debutto estivo di Astor, il tutto condiviso nelle storie della pagina ufficiale Balletto di Roma, e poi da lei ricondiviso, è stata colta da un bellissimo incontro.

Avete visto chi è giunta in sala? Sì, è proprio lei, la maestra di danza classica Alessandra Celentano, che dopo essere entrata in sala, ha salutato la ballerina, conversandoci un po’.