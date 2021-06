Raffaele Renda e Martina Miliddi di Amici sono usciti allo scoperto, sapete come ha reagito Aka7even? Le sue parole in merito.

In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di loro: Martina Miliddi e Raffaele Renda. I due, lo sappiamo benissimo, sono stati entrambi due dei protagonisti indiscussi di questa ventesima edizione di Amici. E, soltanto poco fa, hanno ufficializzato la loro storia. Un colpo di scena? Assolutamente no! Già da quando entrambi erano rinchiusi all’interno della casetta, la ballerina di danza latina aveva manifestato il suo interesse per il cantante. Adesso che è archiviata la storia d’amore con Aka7even e si sono spente le luci dei riflettori, i due hanno iniziato a frequentarsi e a viversi.

Leggi anche –> Aka7even, clamorosa decisione dopo Amici: il gesto non passa inosservato

Cosa ne penserà, però, Aka7even di tutto questo? Che Martina e Raffaele avessero iniziato a frequentarsi, lo sapevamo. Anche perché, se ricordate, era stato proprio il cantante a dichiararlo. Luca Marzano, però, come avrà reagito alla loro prima foto di coppia? Scopriamo le sue parole nel corso dell’ultima diretta Instagram fatta con Anna Pettinelli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Martina e Raffaele insieme, la reazione di Aka7even non tarda ad arrivare: le sue parole

Qualche ora fa, quindi, Martina e Raffaele hanno pubblicato la loro prima foto di coppia, che in qualche modo ufficializza l’inizio della loro storia d’amore o, per meglio dire, la loro frequentazione. Come avrà reagito, però, Aka7even? Il cantante e la ballerina sarda, lo sappiamo, sono stati legati per alcuni mesi. Per questo, quindi, cosa ne penserà Luca?

Leggi anche –> Amici, Raffaele e Martina: è successo proprio in queste ore, immagini inequivocabili

A farlo “parlare”, come dicevamo precedentemente, è stata proprio Anna Pettinelli, la sua coach nella scuola di Amici. Nel corso di una diretta, tenuta poche ore fa su Instagram, la conduttrice radiofonica non soltanto ha chiesto con chi dei suoi compagni ha mantenuto i rapporti dopo Amici, ma gli ha anche chiesto cosa ne pensava di queste ultime critiche a Martina e Raffaele.

Ecco la risposta di Aka7even: “Non mi frega niente. Anzi, penso che debbano fare la loro vita. Ed io faccio la mia”. Insomma, una risposta precisa e lapidaria. E che, soprattutto, sottolinea quanto la storia con la ballerina sia archiviata anche per lui.

Vi piacciono come coppia Raffaele e Martina?