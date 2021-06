La modella Chiara Ferragni si è sottoposta al vaccino anti Covid-19: “Sono emozionata”, le sue parole sui social

Chiara Ferragni è una delle modelle e imprenditrici più famose e amate in Italia. La donna, originaria di Cremona, è stata indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. La Ferragni ha raggiunto il successo negli anni duemila fondando il blog The Blond Salad. È stata inoltre la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 ha anche realizzato un documentario sulla sua vita, intitolato “Chiara Ferragni – Unposted“. Il documentario ha avuto un enorme successo in Italia, tanto che nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo. Chiara non ha paura di lanciarsi in ogni campo e di recente ha esordito anche nel mondo della musica, collaborando con Baby K nel singolo Non mi basta più. La Ferragni è sposata con il cantante Fedez, con il quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni ha fatto il vaccino: l’annuncio

La modella e influencer Chiara Ferragni si è sottoposta al vaccino anti Covid-19. La campagna vaccinale procede spedita in Italia e da oggi sarà possibile somministrare il vaccino a tutte le fasce d’età. La moglie di Fedez ha somministrato oggi la sua prima dose e ovviamente l’ha annunciato sui social: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: fare la mia prima dose di vaccino anti-Covid“. La Ferragni è apparsa abbastanza emozionata nella sua foto pubblicata su Instagram. La modella ha poi aggiunto: “Dopo più di un anno di isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale” – concludendo – “Vacciniamoci tutti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



La foto pubblicata dalla Ferragna ha raggiunto più di mezzo milione di like in appena un’ora. Il suo appello avrà avuto sicuramente un grande eco sui social. Speriamo che il messaggio inviato dalla modella e influencer riesca a sensibilizzare gli italiani sul tema vaccini.