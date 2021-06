Luca Argentero svela un clamoroso spoiler su Doc-Nelle tue Mani 2: la rivelazione “choc” su Instagram, avete visto anche voi?

È trascorso poco meno di un anno da quando Luca Argentero e l’incredibile compagnia di Doc-Nelle tue Mani ha salutato il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano, eppure i suoi telespettatori sono in trepidante attesa per la seconda stagione. Appena terminati i vecchi episodi, infatti, subito si è diffusa la notizia che, molto presto, ci sarebbe stato un prosieguo alle avventure di Andrea Fanti. Soltanto pochissime settimane fa, però, l’attore principale ha confermato l’inizio delle riprese.

Cosa accadrà, quindi? Appurato che la prima stagione è finita con un grandissimo colpo di scena, cosa accadrà nel corso di Doc-Nelle tua Mani 2? Al momento, ovviamente, non possiamo darvi ancora alcuna risposta certa. Fatto sta che, nelle scorse ore, Luca Argentero si è lasciato andare ad un clamoroso spoiler. Di che cosa parliamo esattamente? Siete pronti anche voi a scoprirlo? Vi accontentiamo immediatamente!

Doc-Nelle tue mani 2, Luca Argentero l’ha appena svelato: cosa dobbiamo aspettarci?

Non sappiamo esattamente cosa dobbiamo esattamente aspettarci da Doc-Nelle tue Mani 2, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: così come voi, anche noi non vediamo l’ora di poter assistere a questi nuovi ed imperdibile episodi. Ci saranno new entry? Assolutamente si! Come annunciato in queste settimane, ad entrare a far parte del cast ci sarà proprio lei: la bellissima e giovanissima Giusy Buscemi, reduce dall’incredibile successo di “Un passo dal cielo”. Ma le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui!

Come dicevamo, non sappiamo cosa accadrà. Da quanto si apprende da questo clamoroso spoiler di Luca Argentero, sembrerebbe che dobbiamo aspettarci davvero di tutto. Sia chiaro: l’attore non è affatto sceso nei dettagli. La sua espressione “le nuove puntate sono tesissime”, però, fa chiaramente intendere che potrebbe accadere davvero l’impensabile.

Voi cosa ne pensate? Così come la prima stagione, anche Doc-nelle tue mani 2 regalerà emozioni e colpi di scena? Noi non abbiamo dubbi, questo è certo. Nel frattempo, iniziamo a fare il countdown. Sperando che la data ufficiale dell’uscita dei nuovi episodi esca il più presto possibile.