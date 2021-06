Nella puntata di Domenica in, del 30 maggio, Mara Venir si è lasciata andare ad un commento particolare nei confronti di Anna Tatangelo.

Nella puntata andata in onda di Domenica In, del 30 maggio 2021, ci sono stati vari ospiti che hanno reso entusiasmante l’appuntamento che ogni domenica ci accompagna per alcune ore. Ovviamente, il programma, condotto da Mara Venier, è iniziato con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese e il resto del mondo, sta vivendo, con vari aggiornamenti sui punti fondamentali. In seguito, abbiamo avuto modo di vedere il Volo, il gruppo musicale, si è presentato dall’Arena di Verona, dove saranno protagonisti sabato prossimo proprio lì, per un Concerto evento in onore del Maestro Ennio Morricone.

In seguito, spazio ai vari ospiti, e ad arrivare in studio, per raccontarsi ai microfoni di Mara Venier, anche Anna Tatangelo, che ha presentato il suo nuovo album, AnnaZero. Ma a non passare inosservato è stato un commento della conduttrice, proprio a tal proposito.

Domenica In, Anna Tatangelo presenta il suo nuovo album: il commento di Mara Venier è immediato

Nell’ultima puntata andata in onda domenica 30 maggio, di Domenica In, dopo lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e il resto del mondo sta vivendo, e dopo il saluto dall’Arena di Verona, del gruppo musicale Il Volo, in collegamento, siamo entrati nel vivo della seconda parte, dove protagonisti di Mara Venier sono stati grandi ospiti.

Ad arrivare in studio anche l’amata Anna Tatangelo che ha presentato il suo nuovo album AnnaZero, pubblicato il 28 maggio. “Si ricomincia da capo”, ha detto la cantante, che ha parlato poi di questo nuovo inizio, della separazione da Gigi D’Alessio, e dell’amore per suo figlio, Andrea. Ma proprio mentre parlava del suo nuovo album, Mara Venier si è lasciata andare ad un commento inaspettato. In realtà, si è trattata più di una curiosità da parte della conduttrice: “Ma sei n**a?”, ha commentato guardando la copertina dell’album della Tatangelo.

E quest’ultima ha ‘svelato’ di indossare degli indumenti color carne, per coprire le parti del corpo in vista, raccontando il tutto con tanto di sorrisi.