Don Matteo 13, al via le riprese: location, quando inizia e anticipazioni

Al via le riprese di Don Matteo 13: ecco per tutti voi fan della popolare fiction le info di cui avete bisogno. Location, quando comincia la serie e le anticipazioni!

Tutti pronti ed in attesa per la tredicesima edizione di Don Matteo. Il parroco dall’innato talento per le indagini è giunto alla tredicesima stagione: la serie televisiva viene trasmessa su Rai Uno dal lontano 2000. Cambiamenti per le prossime puntate? Secondo quanto è emerso nelle ultime settimane, Terence Hill si prepara a lasciare spazio ad un nuovo sacerdote. Quest’ultimo avrà un volto molto noto in Italia, parliamo di Raoul Bova! Nella popolare fiction di Rai Uno ci sarà sempre Terence Hill come protagonista, insieme agli altri personaggi del cast ma c’è la new entry. Raoul Bova con il suo ruolo in Don Matteo prenderà il posto di Terence Hill? Non si hanno ulteriori informazioni. Siamo qui per svelarvi le anticipazioni riguardo la tredicesima stagione della serie tv.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI