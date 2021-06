L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: sui social, spuntano i primi scatti di coppia, lei è un volto noto.

Correva esattamente l’anno 2000 quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi si metteva al timone del dating show per eccellenza. Stiamo parlando esattamente di Uomini e Donne. In onda su Canale 5 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:45, il programma televisivo si propone come un ottimo espediente per milioni e milioni di ragazzi e ragazze per trovare l’amore. Nel corso di questi lunghi anni, lo sappiamo benissimo, si sono alternati numerosi tronisti e troniste. Ed altrettanto numerosi, però, sono stati i corteggiatori e corteggiatrice che hanno voluto mettersi alla prova.

È proprio uno di loro che, in queste ultime ore, ha condiviso delle foto bellissime. E che, soprattutto, mostrano chiaramente che, a distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al programma, ha ritrovato l’amore. Di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la giovanissima “fortunata” è un volto molto noto. Ecco di chi parliamo!

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: chi è lei?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Ecco. È proprio lui che, in questi ultimi giorni, sta condividendo delle foto meravigliose sul suo canale social ufficiale. E che, come dicevamo precedentemente, ufficializzano la sua storia d’amore con una giovanissima ragazza davvero incantevole. E che non vi risulterà affatto sconosciuta.

Era da diverso tempo che se ne parlava, soltanto poche ore fa, però, i due diretti interessati ne hanno dato la conferma ufficiale. Alessandro Basciano di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Ecco, ma chi è esattamente lei? Volete sapere ogni cosa? Eccola:

Si, è proprio lei: Erjona! Il suo nome e il suo viso non vi risultano affatto sconosciuto? Avete ragione: la giovanissima non soltanto è l’ex compagna di un calciatore famosissimo, ma è stata anche un’ex tentatrice di Temptation Island. I due sono davvero bellissimi insieme, vero?