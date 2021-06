“La tata” è stata una sit-com amatissima e super divertente andata in onda a partire dai primi anni novanta: ricordate l’unica e inimitabile protagonista, Francesca, com’è oggi Fran Drescher?

Bellezza e simpatia da vendere, Fran Drescher ha impersonato in modo sublime l’unica e inimitabile protagonista de “La tata”. Amatissima sit-com americana andata in onda a partire dai primi anni novanta. Una trama semplice ma irriverente, capace di creare situazioni paradossali e tenere il pubblici incollato allo schermo grazie alla maestria dei suoi interpreti. Nei panni di “Francesca”, c’era la splendida e talentuosa Fran Drescher: sapete com’è diventata oggi la magnifica attrice? Preparatevi a restare senza parole!

Fran Drescher, com’è oggi l’iconica “Tata Francesca”?

Classe 1957, originaria di New York, Fran Drescher ha debuttato al cinema ricoprendo una piccola parte nel mitico “La febbre del Sabato sera”. Ha preso poi parte a diverse prodizioni cinematografiche e televisive, prima di ottenere il ruolo che l’ha consacrata alla fama e al successo. Si è cimentata principalmente in ruoli comici, sia per il cinema che per la tv: molti ricorderanno il romantico e divertente “L’amore è un trucco” di cui è stata protagonista.

L’abbiamo vista, però, anche in ruoli più drammatici, come in “Law e Order: Criminal Intent”. Si è inoltre cimentata nel doppiaggio e ha prestato la voce alla serie di film d’animazione di “Hotel Transylvania”. Seguitissima anche sui social, l’amatissima interprete vanta un profilo Instagram con oltre cinquecento mila follower. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiata la splendida “Francesca” dai tempi de “La tata” ecco per voi uno scatto recente che la stessa attrice ha condiviso sui social. Riuscite a riconoscerla?

La sua bellezza è rimasta inalterata, così come il suo magnifico sorriso che ha conquistato il pubblico negli anni novanta. La splendida attrice resterà sempre un’icona della televisione statunitense e occuperà sempre un posto speciale nel cuore del pubblico. Siamo certi che sarete d’accordo!