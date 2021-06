GF Vip, bebé in arrivo per l’amatissimo concorrente: il dolce annuncio è arrivato sul canale social della sua compagna.

Il GF Vip è uno dei programmi più amati della nostra tv. Dopo l’estate inizierà una nuova edizione, dopo quella fortunatissima conclusasi a marzo. Ma, in attesa di scoprire chi ci sarà nel cast della prossima edizione, i concorrenti degli anni scorsi restano nel cuore del telespettatori, che per mesi hanno seguito le loro avventure nella casa più spiata della tv. Tra questi c’è anche lui, lo chef Andrea Mainardi, noto per la sua partecipazione a tantissime trasmissioni culinarie della nostra tv. Andrea ha partecipato all’edizione del 2018 del GF Vip 5, conquistando il pubblico con la sua generosità e sensibilità: non a caso si è classificato secondo, alle spalle di Walter Nudo. Ebbene, proprio poco fa, è arrivata una splendida notizia per Andrea Mainardi: diventerà papà per la seconda volta! Ecco l’annuncio della moglie Anna Tripoli.

GF Vip, l’amatissimo concorrente sta per diventare di nuovo papà: fiocco azzurro per Andrea Mainardi e Anna Tripoli

Fiocco azzurro in arrivo a casa Mainardi – Tripoli. Il secondo classificato al GF Vip del 2018 diventerà di nuovo papà! A svelarlo è stata proprio la moglie, Anna Tripoli, con un dolcissimo post condiviso sul suo canale di Instagram. Un post in cui condivide uno scatto tenerissimo, con Andrea che le bacia il pancione già evidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da annina_tripoli (@annina_tripoli)

“So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimo”, scrive Anna, svelando anche il sesso del nascituro.

Si tratta del secondo figlio per lo chef, che è già papà di Michelle, nata dal suo primo matrimonio. Con Anna, invece, è convolato a nozze nell’ottobre del 2019. Ed oggi la meravigliosa notizia del loro primo bebè! Non possiamo che fare i migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia: auguri a papà Andrea e a mamma Anna!