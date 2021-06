L’opinionista Gianni Sperti si ‘sbottona’ sui social: “Dovremmo farlo tutti”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Gianni Sperti è un ex ballerino e oggi opinionista molto famoso. È nato a Manduria, in provincia di Taranto, il 12 aprile 1973 ed ha 48 anni. È divenuto famoso come ballerino di numerose trasmissioni di Canale 5 fin dagli anni novanta, tra cui della trasmissione Amici di Maria De Filippi, ma anche La sai l’ultima? VIP, Stelle sull’acqua, Il grande bluff, Buona domenica e tanti altri ancora.

Deve il suo successo soprattutto a Maria De Filippi, che l’ha lanciato nel talent show Amici, come ballerino professionista, e poi l’ha consacrato come opinionista a Uomini e Donne. Sperti ricopre tale ruolo dai primi anni 2000 in coppia con Tina Cipollari.

Gianni Sperti si ‘sbottona’ sui social: le sue parole

Essendo divenuto ormai famosissimo grazie a Uomini e Donne, Gianni è anche molto seguito sui social. Di recente su Instagram ha festeggiato il traguardo di un milione di seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Proprio tra le stories del popolare social network, l’opinionista del programma di Maria De Filippi ha avviato una sessione di Domande e Risposte con i suoi fan. Gianni ha risposto ad alcune domande, tra le quali una sulle sue ferie: “Dove le trascorrerai?“. L’opinionista ed ex ballerino ha così risposto: “Quest’anno non farò vacanze all’estero perchè non me la sento ancora di rischiare. Resterò in Italia anche per favorire la ripresa economica del nostro paese” – poi ha concluso dicendo – “Dovremmo farlo tutti“.

Gianni dunque resterà in Italia e si godrà le bellezze del nostro paese. Noi ci accodiamo al suo invito: restate in Italia quest’estate, oltre che per evitare il rischio di contagio, anche per far ripartire l’economia del nostro paese.