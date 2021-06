Massimo Boldi, arriva una ‘particolare’ domanda sul suo canale di Facebook: “Mi piacerebbe sapere…”, parole che non passano inosservate.

È uno degli attori più amati di sempre, ma forse non tutti sanno che Massimo Boldi è molto attivo anche sui social. Proprio così! L’attore milanese possiede account super seguiti, sia su Facebook che su Instagram. Profili sui quali interagisce con i suoi numerosi fan, che da anni lo seguono con affetto nei suoi film di grandissimo successo. E, proprio poco fa, su Facebook, Massimo Boldi ha rivolto una domanda davvero particolare ai suoi seguaci. Una domanda che potrebbe contenere un indizio sulla sua vita sentimentale… scopriamo di cosa si tratta!

Massimo Boldi, la ‘particolare’ domanda: “Un uomo adulto si potrebbe innamorare di una donna molto più giovane”

“Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate se un uomo adulto, più o meno della mia età, si potrebbe innamorare ancora..di una donna molto più giovane, e la donna più giovane, molto più giovane, potrebbe innamorarsi dell’uomo più grande?”. È questa la domanda che, attraverso il suo canale ufficiale di Facebook, Massimo Boldi rivolge ai suoi followers. Perché questo quesito? La risposta potrebbe averla data proprio l’attore, nelle parole aggiunte tra parentesi: “vi domandate se quell’uomo sono io? Perché no….!!!”. Che un nuovo amore sia arrivato nella vita di Massimo Boldi? Ecco il post condiviso poco fa dall’amatissimo attore:

Il post, come sempre quando si tratta di Boldi, è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, che hanno espresso la propria opinione sulla questione sollevata da “Cipollino”. Ricordiamo che, negli ultimi anni, Massimo Boldi è stato legato ad Irene Fornaciari, poco più che quarantenne: tra i due c’erano circa 35 anni di differenza. La differenza di età, quindi, per lui non è mai stato un problema: che l’attore si sia innamorato nuovamente di una donna più giovane? In molti lo hanno pensato, dopo la domanda apparsa su Fb. Non ci resta che attendere eventuali news!