Meghan Markle lo confessa, la rivelazione spunta fuori ora: “Una battaglia costante con me stessa”.

Meghan Markle è in attesa del suo secondo figlio, che come ormai sappiamo, sarà una femmina. La duchessa, qualche settimana fa, è stata al centro dell’attenzione, insieme a suo marito, il principe Harry, dopo aver rilasciato un’intervista, in cui ha manifestato ‘situazioni’, che hanno lasciato tutti senza parole. Sono stati molti i dettagli riportati dalla coppia, tra momenti di oppressioni e di tristezza. L’attrice, però, sembra essere nuovamente sotto la luce dei riflettori, dopo che nel suo blog, sono emerse delle forti dichiarazioni, in cui ha parlato della sua adolescenza, vissuta tra problemi e insicurezze.

Le sue parole che raccontano i momenti di tristezza vissuta, rispecchiano quelle di tantissime persone che, hanno vissuto, o vivono, la sua medesima situazione. Ma cosa ha raccontato esattamente la duchessa di Sussex?

Meghan Markle: “I miei 20 anni erano tremendi”, la confessione

L’attrice, oggi duchessa di Sussex, ha parlato della sua adolescenza, vissuta tra problemi di peso e la difficoltà ad accettarsi. Badate bene, come ha riportato il The Sun, si tratta di dichiarazioni che, la donna, ha scritto sul suo blog ‘The Tig’, esattamente nel 2014, in occasione del suo 33esimo compleanno.

“I 20 anni sono stati un periodo tremendo, una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di esser alla moda e dire sempre cose intelligenti. Ci vuole tempo per essere felice. La mia adolescenza è stata terribile, ero alle prese con il volermi inserire a tutti i costi, e infatti nel mio liceo c’erano gruppi distinti dal colore della pelle e dall’etnia. Io essendo birazziale, non entravo in nessun gruppo“.

L’attrice ha raccontato di impegnare il suo tempo a scuola, facendo tanto, tra riunioni e corpo studentesco, questo, era un modo, per evitare di dover mangiare da sola. Il cambiamento e quindi, la svolta, nella sua vita, è avvenuta all’età di 24 anni, quando, come riporta lei stessa, un direttore di un casting durante un’audizione le ha detto: “Devi capire che sei abbastanza anche con meno trucco e più Meghan”. Una frase, che come scritto allora, è dentro di lei, e non smette di risuonare nella sua testa.