Era Paige nella serie tv Streghe: oggi l’attrice è irriconoscibile! Le foto di Instagram di Rose McGowan.

È stata senza dubbio una delle serie tv più amate dagli adolescenti. Parliamo di Streghe, la serie fantasy che narra le vicende delle sorelle Halliwell. Tre semplici sorelle che, improvvisamente, scoprono di essere streghe e di avere ognuna un potere speciali. Poteri che useranno insieme per sconfiggere il male. Inizialmente il trio era formato da Phoebe, Piper e Prue: alla morte di quest’ultima, però, è subentrata una quarta sorella. Si tratta di Paige, metà strega e metà angelo bianco, interpretato dalla bellissima Rose Mc Gowan. Non è stato semplice per i fan “affezionarsi” ad un’altra sorella, ma, col tempo, Paige è entrata nel cuore dei telespettatori proprio come le altre sorelle Halliwell. Ma in tanti si saranno chiesti: com’è diventata oggi l’attrice di Paige a distanza di anni? Resterete sbalorditi dal sui cambio look!

Era Paige nella serie tv Streghe: com’è diventata oggi Rose Mc Gowan? Resterete di stucco

Ricordate Paige Halliwell di Streghe? Nell’amatissima serie tv, trasmessa in Italia su Rai Due, l’abbiamo vista con la chioma scura e, nelle stagioni successive, con un bel colore arancione acceso. Non l’abbiamo mai vista, però, col look di oggi! Curiosi di vedere come è diventata l’attrice oggi, a distanza di anni? Ecco alcuni scatti pubblicati proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, l’attrice, che ama rivoluzionare spesso il suo look, oggi porta i capelli corti e color biondo platino. Un taglio molto diverso da quello con cui siamo abituati a vedere Paige Halliwell, ma c’è da dirlo: Rose Mc Gowan è incantevole in tutte le versioni!

E voi, avete seguito tutte le otto stagioni della magica serie tv Streghe?