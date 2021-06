Quando inizia la nuova edizione di Temptation Island? Finalmente spunta la data della prima puntata del docu reality di Canale 5.

Ci siamo! L’estate è ormai alle porte e questo significa che molti dei programmi più amati della tv sono in vacanza. Uno di questi, però, sta per iniziare! Si tratta di Temptation Island, il docu reality di Canale 5 dedicato alle coppie. Coppie che decidono di mettere alla prova i propri sentimenti e di testare il loro amore proprio sull’isola delle tentazioni. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi sono i nuovi protagonisti della nuova edizione della trasmissione targata Maria De Filippi. Ma la domanda che tutti si pongono è soprattutto questa: quando partirà Temptation Island? Ebbene, è spuntata quella che potrebbe essere la data della prima puntata! Scopriamo di più!

Quando inizia Temptation Island? Ecco quando andrà in onda la prima puntata

Amici di Temptation Island, manca sempre meno ad una nuova avventura! Nuove coppie, nuovi tentatori e tentatrici, ma, soprattutto, nuovi imperdibili falò! Ma quando partirà questa nuova edizione del reality? Ebbene, a fornire la data della prima puntata è stato il sempre informato Amedeo Venza, che ha riportato che il programma inizierà il 28 giugno! Le riprese, invece, dovrebbero partire lunedì prossimo, 7 giugno. Al momento non ci sono notizie ufficiali e, quindi, si tratta di una semplice indiscrezione. Ma tutto fa pensare che manca davvero poco all’inizio di questa nuova emozionante edizione.

Edizione condotta dal ‘veterano’ Filippo Bisciglia, conduttore amatissimo dai telespettatori di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, si tratterà di un’edizione totalmente “nip”, composta quindi da coppie di sconosciuti. Per scoprire tutti i dettagli, però, bisognerà attendere notizie ufficiali sui partecipanti!

Noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le nuove coppie e i nuovi tentatori / tentatrici! Anche questa estate, quello con la trasmissione di Canale 5 sarà un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. E voi, seguirete questa edizione?