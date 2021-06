Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo 2022? E’ partito il toto nome: nella lista dei probabili prossimi volti del Festival ci sono dei veri colpi di scena!

Dopo le due annate fortunate di Amadeus e Fiorello, Sanremo potrebbe cambiare volti nella prossima edizione. Il Festival più famoso della musica italiana negli ultimi due anni ha lasciato il segno: novità, ospiti incredibili, show indimenticabili hanno conquistato il pubblico di Rai Uno. Nel secondo condotto da Amadeus, il 2021, è stato affrontato in piena crisi Covid-19: insomma, non un gioco semplice! Il noto conduttore ha conquistato il pubblico di Sanremo ma in tanti si stanno già chiedendo: sarà confermato ancora per il prossimo anno? La risposta non sembra esser positiva, secondo quanto si trapela dal web. E’ già partito il toto nome su chi potrebbe sostituirlo. Siete curiosi? Vi sveliamo qualcosa…

Sanremo 2022, chi condurrà la prossima edizione? Possibili colpi di scena

Sanremo 2022 sembra già cominciare a puntare gli occhi su di se. Amadeus e Fiorello, a quanto pare, non saranno riconfermati per il terzo anno di seguito: spazio a qualcun altro? Sembra proprio di sì. Il portale ‘All music Italia’ ha lanciato diversi nomi di coloro che potrebbero dirigere il prossimo Festival di Sanremo 2022. Ma di chi si tratta?

Il nome più gettonato è quello di Alessandro Cattelan. Il celebre conduttore di X Factor e di E poi c’è Cattelan potrebbe approdare su Rai Uno, secondo quanto si legge. Spazio ai veterani a quanto pare: Pippo Baudo è nella lista di coloro che potrebbero condurre Sanremo 2022. Ed ancora si legge il nome di Paolo Bonolis, già salito precedentemente sul palco dell’Ariston, nel 2005 e nel 2009, Carlo Conti, Laura Pausini! Sono diversi i nomi che circolano: chi di loro sarà realmente il prossimo conduttore del Festival italiano più famoso del nostro paese?