Sara Affi Fella, casa ad Ibiza: che splendore, dettagli che fanno innamorare

Sara Affi Fella vola ad Ibizia insieme al suo compagno, la casa è bellissima: la modella ed ex tronista la mostra sui social

La modella Sara Affi Fella è stata senza ombra di dubbio una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne. La donna è stata scelta come tronista nel dating show di Maria De Filippi dopo aver partecipato al reality show Temptation Island. In quell’occasione, Sara ha partecipato in coppia con il fidanzato Nicola Panico. I due uscirono separati dal programma, ma la loro storia non è mai stata chiara. Poco dopo, infatti, si venne a sapere che la tronista intratteneva una relazione con il suo ex fidanzato durante il trono. La storia con Luigi Mastroianni (la sua scelta) ovviamente durò pochissimo.

Sara Affi Fella, la casa ad Ibiza è splendida: i dettagli

Sara ha archiviato la sua esperienza a Uomini e Donne, mettendo definitivamente alle spalle il suo passato. Nicola Panico è solo un ricordo, così come Luigi Mastroianni e Lorenzo Ricciardi (i suoi corteggiatori). Sara adesso è felice con il calciatore Francesco Fedato ed è anche diventata mamma.

L’ex tronista di Uomini e Donne è volata ad Ibiza, dove trascorrerà le vacanze. Sui social, dove è molto seguita, Sara ha mostrato gli interni della sua casa (ovviamente non sua, ma fittata). L’abitazione è veramente bellissima, oltre ad essere molto spaziosa e a contenere tantissimi comfort, la casa ha un’ampia vetrata che affaccia sul panorama, ovviamente mozzafiato.

La modella e influencer si sta godendo questi momenti di meritato relax insieme alla sua famiglia. È stato un anno un po’ particolare per tutti, soprattutto per le neo mamme che hanno dovuto proteggere i loro figli dalla cattivissima infezione diffusasi in tutto il mondo. Sara cercherà di ricaricare le pile per ripartire più forte di prima a settembre con la sua nuova vita da mamma.