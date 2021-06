Uomini e Donne, “solo chi dorme con me può sapere”: rivelazione ‘piccante’

Rivelazione ‘piccante’ di un protagonista di Uomini e Donne: “Solo chi dorme con me può sapere”, ecco chi è

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è andata in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma televisivo inizialmente nacque come un talk show. A partire dal gennaio 2001, la trasmissione ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri. Nel corso degli anni, inoltre, la trasmissione ha avuto diverse trasformazioni: dal trono classico al trono over, fino ad arrivare al trono gay.

Da quest’anno, il trono classico e il trono over si sono uniti. La scelta è stata presa, oltre che per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, anche per risollevare gli ascolti. La scelta pare sia risultata vincente.

Uomini e Donne, rivelazione ‘piccante’: le parole

Uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi si è lasciato andare ad una confessione ‘piccante’. Si tratta di Gianni Sperti, opinionista del programma insieme a Tina Cipollari. Sperti ricopre tale ruolo dai primi anni 2000. Gianni è inoltre molto seguito sui social. Di recente su Instagram ha festeggiato il traguardo di un milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Proprio tra le stories del popolare social network, l’opinionista del programma di Maria De Filippi ha avviato una sessione di Domande e Risposte con i suoi fan. Uno dei suoi seguaci gli ha chiesto: “Dormi nudo?” e lui si è lasciato andare ad una risposta abbastanza ‘piccante’: “Solo chi dorme con me può sapere”.

Gianni è stato sposato con la showgirl Paola Barale, conosciuta nell’ambito di La sai l’ultima?. I due si sono sposati nel 1998 e il loro matrimonio, che suscitò l’interesse del pubblico televisivo, è durato sino al 2002, quando poi si sono separati.