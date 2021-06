Arriva finalmente l’annuncio tanto atteso dagli italiani: riguarda il vaccino anti Covid. Ad annunciare la notizia è il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Una notizia questa mattina di mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, riempie di gioia gli italiani. L’annuncio ufficiale arriva dal Ministro della Salute, Roberto Speranza: ha dato un’importante aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia. I dati in Italia sono in netto miglioramento, complice anche il gran numero di cittadini vaccinati. Presto, potremo dire addio al Covid? Il Ministro della Salute con un post sui suoi canali social ha comunicato agli italiani che da domani tutti potranno prenotarsi per il vaccino anti Coronavirus. Ecco l’annuncio tanto atteso.

Vaccino anti Covid, gli italiani possono gioire: l’annuncio tanto atteso dal Ministro Speranza

Il Coronavirus diventa sempre meno una minaccia? Potremo presto lasciarci alle spalle questo terribile periodo vissuto: il virus protagonista delle nostre vite da più di un anno presto sarà debellato? Le notizie che arrivano dai piani alti, riguardo i vaccini, sono davvero confortanti. Dopo aver concluso le campagne vaccinali per persone fragili ed anziani, arriva il vaccino per tutti.

Il Ministro Speranza questa mattina di mercoledì 2 giugno, giorno in cui si celebra la Repubblica, ha dato un’importante annuncio ai cittadini italiani. Sui suoi canali social ha annunciato che da domani tutti potranno prenotarsi per il vaccino anti Covid: le dosi saranno disponibili per tutti i cittadini, senza nessuna limitazione per fasce d’età.

“Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti” ha scritto sui social il Ministro della Salute.