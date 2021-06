Un vero e proprio cult andato in onda tra il 1995 e i primi anni 2000: “Xena” è stata una serie davvero straordinaria, com’è diventata oggi l’indimenticabile Lucy Lawless?

“Ai tempi degli Dei dell’Olimbo…” la intro di “Xena – Principessa Guerriera” resterà sempre una delle più iconiche e indelebili per il pubblico. Parliamo di una straordinaria serie tv a tema fantasy mitologico che ha segnato diverse generazioni e tenuto il pubblico incollato allo schermo giorno dopo giorno. Nei panni dell’inarrestabile protagonista, “Xena”, c’era la magnifica Lucy Lawless: sapete com’è diventata oggi la magnifica attrice? Sono passati ormai diversi decenni dalla prima messa in onda, eppure questa serie tv resta ancora amatissima, un vero e proprio cult della televisione. Andiamo a scoprire nel dettaglio com’è cambiata la bellissima protagonista.

Com’è oggi Lucy Lawless, l’indimenticabile “Xena”

Originaria Auckland, la prima volta che l’attrice rivestì i panni leggendari di “Xena” fu in un cameo della serie “Hercules” altra produzione amatissima. Quando l’attrice scelta per essere la protagonista della serie poi diventata famosissima si ammalò, Lucy Lawless prese il suo posto e il resto è ormai storia.

Principalmente attrice televisiva, Lucy Lawless ha preso parte a moltissime serie di grande successo. Basti pensare a “X Files”, “Veronica Mars”, “CSI: Miami”, “Spartacus” e così via. Ancora acclamatissima e indimenticata, l’interprete vanta un seguito strepitoso sui social, come dimostra il suo profilo Instagram che conta oltre duecentocinquanta mila follower. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiata la splendida attrice dai tempi di “Xena” non vi resta che dare un’occhiata allo scatto che vi proponiamo qui sotto. Pubblicato dalla stessa attrice, qualche tempo fa. La riconoscete?

Forse non tutti lo sanno, ma la bella attrice è in realtà bionda, a differenza della chioma nero corvino sfoggiata in “Xena”. I suoi magnifici occhi e il suo sorriso sono gli stessi: non trovate che sia un vero splendore?