Amici, ‘collaborazione con Fedez’: è successo poco dopo la finale, il botta e risposta fa impazzire i fan.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa da circa 15 giorni, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Che, giorno dopo giorno, seguono le loro avventure sui social. E, proprio poche ore fa, è arrivato un botta e risposta su Twitter che ha mandato letteralmente in delirio i fan. Uno dei finalisti del talent ha proposto una collaborazione a Fedez, che non ha esitato a rispondere. Ecco cosa è accaduto!

Amici, collaborazione tra Aka7even e Fedez: lo scambio di commenti non passa inosservato

Aka7even è uno dei concorrenti più amati di Amici 20. Arrivato in finale insieme ad altri quattro concorrenti, il cantante napoletano può contare su una vera e propria schiera di fan, che lo sostengono e lo seguono assiduamente. Anche su Twitter, dopo proprio poche ore fa è apparso un botta e risposta che non è passato affatto inosservato. Il cantante, attraverso il suo profilo, ha proposto una collaborazione a Fedez. I due si erano incontrati durante l’edizione del 2017 di X Factor, quando il cantante aveva solo 16 anni mentre il rapper era in giuria. All’epoca Fedez gli disse: “Luca torna, fammi questo favore!” Il modo in cui hai lasciato la sedia ti fa onore. A presto!”.

“Ciao Brodi, collaboriamo?”, chiede Aka7even, e la risposta di Fedez fa sognare: “Daje!”. Che questo sia l’inizio di una collaborazione tra i due? I fan di entrambi ci sperano tantissimo!

Nel frattempo, dopo l’esperienza ad Amici, il successo di Aka7even e dei suoi inediti è in continua ascesa: il cantante sta inoltre incontrando i fan nei vari instore. Per Fedez invece sta per arrivare una collaborazione incredibile: l’11 giugno uscirà Mille, il singolo in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Un trio inedito, che i fan non vedono l’ora di vedere in azione!