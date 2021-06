Sapete che auto guida Beyoncè? L’incredibile retroscena spunta fuori soltanto adesso: resterete di stucco!

E’ una delle star più famose al mondo. Beyoncè Giselle Knowles è la vincitrice di 28 Grammy Awards ed è l’artista donna più titolata della premiazione. Ha cominciato la sua carriera come membro fondatore del girl group Destiny’s Child prima di continuare come solista. La splendida cantautrice, ballerina, attrice ed imprenditrice di Houston è anche stilista: famosa è la sua linea di abbigliamento Ivy Park, dedicata alla figlia in collaborazione con Adidas. Ci sono molti dettagli sulla vita di Beyoncè che non tutti conoscono: ad esempio, conoscete che auto guida? E’ un retroscena questo davvero incredibile.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Beyoncè: resterete di stucco nel sapere che auto guida

Sapete cosa guida la famosissima star internazionale Beyoncè? La sua auto è davvero sensazionale. Sul portale patentati.it veniamo a conoscenza di questo incredibile particolare. Secondo quanto si legge, la cantautrice e ballerina guida spesso Mercedes: in particolare, qualche settimana fa scrive il sito, è stata vista alla guida di una bellissima SL W113 d’epoca. L’articolo che riporta tale indiscrezione risale al 2020.

Potrebbe interessarti anche Avete mai visto la mamma di Beyoncé? Bellissime ed identiche

Ultime notizie arrivano dal portale Rockol: Beyoncè e il marito Jay Z, secondo quanto si apprende, hanno acquistato ultimamente l’auto più costosa al mondo! Parliamo della Rolls Royce Boat Tail. In molti credono siano loro i proprietari in quanto gli interni in blu si chiamano ‘Blue Ivy’, proprio come loro figlia. Nel bagagliaio dell’auto c’è un vano pensato per ospitare una bottiglia di Armand de Brignac, marca di champagne di proprietà di Jay Z. Gli indizi riportano chiaramente a loro: non ci resta che vederli a bordo della magnifica auto!

La coppia si è sposata nel 2008: spesso hanno collaborato insieme dando vita a veri e propri successi. Beyoncè e Jay Z hanno avuto tre figli: Blue Ivy nel 2012 ed i gemelli Rumi e Sir Carter nati nel 2017. La famiglia Carter è una delle più amate e seguite al mondo.