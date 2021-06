Denise Pipitone, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Odiava Piera Maggio con tutte le sue forze”, le rivelazioni nella puntata di ieri di Chi l’ha visto?

Ieri, su Rai Tre, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? ed anche nell’appuntamento di ieri si è parlato della vicende di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione proveniente dalla Russia e lanciata proprio dal programma condotto da Federica Sciarelli, la scomparsa della piccola è tornata sotto la luce dei riflettori. In particolare, nella puntata di ieri, si è parlato di alcune dichiarazioni di Fabrizio, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi. Il ragazzo finisce davanti ai carabinieri a gennaio del 2004 ed è qui che racconta di aver incontrato Jessica anche nel 2004, pur avendo precedentemente dichiarato di non vederla e sentirla dal 2003, quando si è interrotta la loro storia. È durante quell’incontro che Jessica avrebbe pronunciato parole piuttosto forti nei confronti di Piera Maggio.

Denise Pipitone, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Notavo che lei era pronta a compiere atti contro Piera Maggio”

“Notavo che lei era pronta a compiere atti contro Piera Maggio perché le aveva rovinato la famiglia. La chiamava tr***, put****, zoc****”. Parole forti, quelle di Fabrizio, che spiega quali erano i sentimenti della sua ex fidanzata nei confronti di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Ricordiamo infatti che l’attuale marito di Piera Maggio, Piero Pulizzi, è il papà di Jessica ed ex marito di Anna Corona. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio, Jessica avrebbe avuto un forte risentimento nei confronti della donna, “colpevole” di aver rovinato la sua famiglia.

“All’epoca il papà di Jessica frequentava Piera Maggio e il 26 ottobre nasce la piccola Denise. Jessica ha sempre imputato alla relazione extraconiugale del padre con Piera la rottura dei genitori. Per questo odiava con tutte le sue forze la Maggio e il frutto del loro amore, Denise.”