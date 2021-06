Arriva una notizia ‘inaspettata’ su Diego Maradona, nessuno se lo sarebbe aspettato: di seguito vi diciamo cos’è successo

Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un’edema polmonare acuto conseguente ad un’insufficienza cardiaca. El Pibe de Oro aveva subito pochi giorni prima una delicata operazione al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale di origine traumatica. L’operazione era andata a buon fine e l’ex calciatore aveva iniziato un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione.

La morte improvvisa del più grande calciatore di tutti i tempi ha suscitato un grande cordoglio in tutto il mondo, particolarmente in Argentina, dove sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale, e a Napoli, che per anni è stata la sua seconda casa. I napoletani si sono riuniti fuori allo stadio San Paolo, poi rinominato Maradona, riempiendo di cimeli l’altare eretto in onore di Diego.

Diego Maradona, arriva una notizia ‘inaspettata’: cos’è successo

Dopo la morte di Diego Maradona si sono aperti dei contenziosi riguardo alla causa del suo decesso. Sette persone sono state accusate di omicidio volontario nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del Pibe de Oro. Le sette persone rischiano una pena molto dura, che va da 8 a 25 anni di reclusione.

Riguardo all’eredità dell’ex calciatore, invece, è arrivata una notizia ‘inaspettata’. I figli, Diego Junior, Dalma e Gianinna, Jana e Dieguito Fernando, avrebbero deciso di mettere all’asta i beni del padre. Ville, auto (tra cui un camion Mercedes Benz, due BMW e una coupé M4), ma anche premi, magliette come miglior giocatore del secolo e altri cimeli che saranno battuti all’asta. Ad occuparsi dell’asta sarà il gruppo Adrian Mercado. I prezzi base degli oggetti da mettere all’asta non sono ancora stati determinati.

Il ricavato dell’asta andrà poi interamente ai figli, che divideranno in parti uguali. Si risolve in questo modo il contenzioso riguardo all’eredità del Pibe de Oro.