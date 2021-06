Era Elena Novelli in CentoVetrine, sono passati 20 anni: come è diventata oggi Serena Bonanno.

È stata una delle soap opera più amate e seguite della nostra tv. Parliamo di Centovetrine, la serie tv andata in onda su Canale 5 dal 2001 al 2016. Ben 15 stagioni, che hanno narrato le storie d’amore e gli intrecci nati tra i protagonisti. Protagonisti legati alla catena di negozi, immaginaria, CentoVetrine e alla ditta Ferri. E tra i protagonisti della prima stagione c’era anche lei, Elena Novelli, interpretata da Serena Bonelli. Sono passati circa dieci anni dalla sua apparizione nella soap opera di Canale 5: curiosi di vedere come è diventata l’attrice oggi?

Ricordate Elena Novelli in CentroVetrine? Com’è diventata oggi Serena Bonanno

È stata la protagonista di CentoVetrine dal 2001 al 2003. Parliamo della dolcissima Elena Novelli, interpretata da Serena Bonanno. Nella soap opera ambientata a Torino, l’attrice interpretava una giovane orafa approdata a Torino per aprire un negozio tutto suo: per questo motivo si recherà a CentoVetrine, dove conoscerà per la prima volta il padre, Ettore Ferri. Ad appassionare il pubblico fu, in particolare, la storia d’amore con Giuliano Corsini, interpretato da Roberto Farnesi. Una storia d’amore tormentata, che è entrata nel cuore dei telespettatori. Ma, ad distanza di circa 20 anni, come è diventata oggi l’attrice? Ecco alcune foto pubblicate dalla Bonanno sul suo canale Instagram

Eh si, sembra che il tempo si sia fermato per l’attrice. Oltre al ruolo in CentoVetrine, l’abbiamo vista anche in Distretto di Polizia e Provaci ancora prof. Da qualche anno, però, l’attrice si è allontanato dal mondo dello spettacolo: nella sua bio di Instagram si legge che è una pittrice pop art. Inoltre, è super innamorata del suo compagno, con cui si mostra spesso insieme sui social. Date un’occhiata:

Eh si, davvero una coppia meravigliosa. E voi, ricordate le avventure di CentoVetrine?