Elettra Lamborghini si fa male e mostra la gamba così: “Caduta…”

Elettra Lamborghini immortala la propria gamba su Instagram: la cantante di Pistolero è caduta, vediamo cosa le è successo.

Elettra Lamborghini che proprio in questi giorni ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale col nuovo singolo intitolato “Pistolero”, è sempre molto presente sui social. Inutile dire che i fan sono letteralmente esplosi di gioia quando hanno saputo di questa novità: Elettra, si sa, non sbaglia un colpo: ricordate le sue strepitose “Pem Pem” e “Musica e il resto scompare”? Siamo certi che anche domani 4 giugno, data di uscita del brano, per la bella opinionista sarà un altro fortunatissimo debutto!

Sportiva, ironica, allegra e divertente, Elettra è sempre in movimento: appassionata di cavalli e amante della natura, la vediamo spesso sui social mentre è alle prese con attività di questo tipo. Sempre in contatto con i follower, Elettra aggiorna costantemente i suoi sostenitori sullo svolgersi delle sue giornate. Non di rado propone ai fan il box domande ed è sempre molto disponibile nel rispondere alle curiosità degli utenti.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Elettra Lamborghini, la caduta lascia “il segno”: cos’è successo?

In una delle sue recenti storie Instagram, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha mostrato il suo ginocchio sbucciato ed ha scritto: “Caduta dalla biga…”. Ma cosa può esserle successo?

Leggi anche—->>Elettra Lamborghini, “E’ stato amore a prima vista”: la tenerissima confessione via social

Forse si riferisce all’attrezzo ginnico che serve a sollevare pesi, formato da antenne convergenti in alto. Effettivamente Elettra potrebbe essersi fatta male proprio mentre era intenta a fare sport. Ad ogni modo, l’importante è che non si sia fatta nulla di grave e che sia in forma per la finale de L’Isola dei Famosi!

A proposito, non perdetevi la puntata conclusiva di questa edizione del reality, venerdì 7 giugno! Manca davvero pochissimo!