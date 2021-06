Ricordate l’ex insegnante di canto di Amici? E’ stato nel programma per 6 anni: ecco cosa fa oggi e com’è diventato.

Sono trascorsi 14 anni da quando era insegnante di canto nel famosissimo talent show Amici di Maria de Filippi. Lo riconoscete in foto? Parliamo di Luca Pitteri, insegnante di canto italiano e noto volto televisivo. Ha ricoperto la carica di professore nel talent show condotto da Maria de Filippi dal 2001 fino al 2007: in tanti ricorderanno le ‘battaglie’ con Grazia De Michele, anche lei ex professoressa, all’interno del programma. Sapete cosa fa oggi Luca, ma soprattutto come è cambiato con il tempo? Siamo qui per fornirvi ogni curiosità.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sono trascorsi 14 anni, ricordate l’ex insegnante di Amici? Cosa fa oggi e com’è diventato

Luca Pitteri è stato un noto volto televisivo di importanti talent e programmi del piccolo schermo italiano. Lo ricordiamo in particolar modo ad Amici di Maria de Filippi dove ricopriva la carica di insegnante di canto. Dal 2001 al 2007 Luca è stato il professore della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia. Ma dopo il programma, che altri lavori ha svolto? Tra il 2009 ed il 2010 è entrato a far parte del programma Io canto, come insegnante di canto. Ha inoltre partecipato a ‘Ti lascio una canzone’ ed a Zelig.

Oggi cosa fa? Pitteri continua a svolgere il suo lavoro come vocal coach: è inoltre compositore e direttore d’orchestra. Insieme a Nunzia Carrozza ed Enrico Di Lorenzo, logopedista e foniatra, conduce di voce, arte e salute vocale in Live Streaming su Facebook. Il programma si chiama ‘Voce in capitolo’.

Com’è diventato oggi? Su Instagram è molto attivo l’ex volto di Amici, eccolo in uno scatto pubblicato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Pitteri (@luca_pitteri)

Potrebbe interessarti anche Amici, Martina e Raffaele escono allo scoperto: Aka7even reagisce proprio così, incredibile!

Vita privata

Luca Pitteri è sposato con un’ex allieva di Amici di Maria de Filippi: parliamo di Brigida Cacciatore. La donna ha partecipato alla quinta edizione del talent: dal loro matrimonio è nato il piccolo Gioele.