Francesco Chiofalo, ecco tutto quello che c’è da sapere sul noto personaggio televisivo: la storia a Temptation Island, la malattia e le sue ex. Ecco tutti i retroscena!

Francesco Chiofalo è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Romano, classe ’89, la sua carriera televisiva è nata nel programma Temptation Island: lì si presentò con la sua fidanzata di allora, Selvaggia Roma. Il carattere di ‘Lenticchio’, così lo chiamava la sua ex, ha da subito conquistato il pubblico televisivo: su Instagram, in poco tempo, è diventato una vera star! Chiofalo, dopo il reality che si svolge nel ‘villaggio dei sentimenti’, ha proseguito il suo percorso televisivo e sui social. Circola voce che sarà lui il prossimo tronista di Uomini e Donne: in attesa di conferme, siamo qui per raccontarvi qualcosa in più sul noto personaggio televisivo.

Potrebbe interessarti anche Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già scelto il prossimo tronista? Facciamo chiarezza

Francesco Chiofalo: la storia a Temptation Island, la malattia, le ex…tutti i retroscena

Francesco Chiofalo è un personaggio noto nel mondo del gossip e della tv italiana. Romano, classe ’89, sin da piccolo si è appassionato al mondo dello sport: durante la giovane età infatti praticava il Rugby.

E’ salito alla ribalta quando ha preso parte al programma televisivo Mediaset, Temptation Island, insieme alla sua fidanzata di allora, Selvaggia Roma. E’ proprio durante il reality ha conquistato il pubblico e si è guadagnato il soprannome ‘Lenticchio’, così come lo chiamava la sua ex, Selvaggia. La storia tra i due, dopo la partecipazione al programma, è terminata. Dopo Temptation Island, Francesco provò a riconquistare il cuore di Selvaggia con l’aiuto di Uomini e Donne: l’ex gieffina però non ne volle più sapere. Entrambi hanno così proseguito la loro carriera televisiva separati. Francesco nel 2019 si è fidanzato con Antonella Fiordelisi: la loro love story, dopo alti e bassi, è terminata proprio negli ultimi mesi.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Malattia

Lo scorso 2018, Francesco Chiofalo ha annunciato pubblicamente di avere un problema grave di salute. L’ex di Temptation Island ha dovuto convivere a lungo con un tumore al cervello: mesi dopo l’operazione, ha raccontato la sua bruttissima esperienza. “Il giorno dell’operazione è stato il più brutto della mia vita. Sono andato sotto i ferri il 22 gennaio, la cosa peggiore è stata dirlo a mamma e papà. Avevo una paura fottuta, anche se ho l’immagine da duro sono un ragazzetto come tutti” ha raccontato a Verissimo.

Oggi sui suoi canali social, in particolare Instagram, Francesco conta ben 1 milione e 617 mila follower.

Chiofalo potrebbe essere intanto il prossimo tronista di Uomini e Donne: attraverso alcune IG story ha rivelato di aver ricevuto una magnifica proposta, ovviamente confermata. Accadrà a settembre: è questa l’unica certezza che abbiamo. Non si conoscono i dettagli certi della prossima esperienza di Chiofalo ma siamo sembra ufficiale che lo vedremo in tv! L’investigatore social ha annunciato che sarà lui il prossimo tronista: restiamo in attesa di conferme!