Nel 2000 fu Fabio Fazio a condurre il Festival di Sanremo: al suo fianco c’era una modella bellissima, ricordate di chi si tratta?

Fabio Fazio è uno dei conduttori più apprezzati: la sua carriera è stata tempestata di successi dall’esordio in radio nel 1982 fino alla tv quando nel 1983 prese parte a Pronto Raffaella con Raffaella Carrà. L’apice del successo lo raggiunge negli anni Novanta con Quelli che il calcio, programma domenicale di cui è anche autore. La consacrazione definitiva arriva quando approda sul palco dell’Ariston dal quale condurrà ben 4 edizioni: 1990, 2000, 2013 e 2014. Dal 2003 è al timone di Che tempo che fa, trasmissione di successo premiata da anni dal pubblico. A proposito del Festival di Sanremo, ricordate chi lo ha accompagnato durante l’edizione del 2000? Si tratta di una donna stupenda, una super modella di origini spagnole. Siamo certi che avete capito di chi si tratta: di Ines Sastre naturalmente! Curiosi di scoprire com’è diventata oggi? Vi assicuriamo che resterete sbalorditi!

Ines Sastre, la ricordate? Accanto a Fabio Fazio condusse una delle edizioni di Sanremo più belle di sempre

Ines Sastre nasce in Spagna il 21 novembre 1979, precisamente a Valladolid e fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo a soli dodici anni comparendo in alcune pubblicità A cinema debutta nel nel 1988, recitando nel film “A peso d’oro”. L’anno dopo inizia a lavborare come modella, ma i vari impegni professionali non le impediscono di conseguire la laurea in letteratura francese dell’università Sorbona di Parigi.

Rigurado alla sua vita privata, Ines sposò nel 2006 Alex Corrias con cui ha avuto ujn figlio, Diego. Dopo il divorzio, dal 2013 la modella è impegnata sentimentalmente con l’imprenditore Michele Alfano.

Oggi la Sastre è sempre bellissima, come mostra questa foto tratta dal suo profilo Instagram, siete d’accordo?