Impossibile non notarlo: quel dettaglio di Giulia Salemi fa impazzire i followers, lo avete visto anche voi?

È stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del GF. Complice anche la storia con Pierpaolo Pretelli, nata proprio tra le mura della casa più spiata della tv. Parliamo di Giulia Salemi, la nota influencer italo persiana, alla sua seconda esperienza nel reality di Canale 5. Un’esperienza magia, durante la quale Giulia ha trovato non solo l’amore, ma anche una vera e propria schiera di fan, che si sono aggiunti a quelli che già la seguivano. Soprattutto su Instagram, dove il suo profilo conta ben 1 milione e 600 mila followers. E nelle sue stories, ieri, ha condiviso le immagini della giornata trascorsa a Napoli, per festeggiare il compleanno del suo migliore amico Matteo Manzini: con lei, anche Pierpaolo. A colpire tutti è stato un particolare “dettaglio” del look dell’ex gieffina: curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Impossibile non notare quel dettaglio nel look di Giulia Salemi: sapete quanto costa il suo top?

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del momento. Sui suoi canali social, l’ex concorrente del GF Vip condivide foto e video delle sue giornate: non mancano i momenti con la sua dolce metà, Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa. Ma, come sempre, Giulia è un punto di riferimento per molte fan per quanto riguarda moda e make up! È successo anche ieri, quando durante il suo soggiorno a Napoli, la Salemi ha colpito tutti col suo look casual e sportivo. In particolare, è il suo top asimmetrico ad aver catturato l’attenzione dei fan. A svelare i dettagli è stata proprio Giulia: il top è di Zara ed è disponibile ancora adesso sul sito del noto brand.

Non potete farvelo scappare, anche perché il prezzo è davvero interessante: soli 7 euro e 95 centesimi

E voi, avete seguito il percorso di Giulia nella casa del GF vip 5? Cosa ne pensate della coppia dei “Prelemi”?