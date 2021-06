Avete mai visto la casa di Laura Torrisi? Sui social, spuntano diversi scatti: quel particolare dettaglio è davvero incredibile!

È una delle attrici più amate che ci sia, Laura Torrisi. Entrata a far parte di questo mondo nel lontano 2006 quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte all’edizione di quell’anno del Grande Fratello, la splendida fiorentina ha lasciato tutti incantati ed ammaliati per la sua immensa bellezza. Da quel momento, sono passati esattamente 15 anni. Eppure, di strada la bella Laura l’ha fatta! Attualmente, attrice di successo, la Torrisi vanta di un seguito davvero clamoroso.

Il suo successo, però, sia chiaro, non si limita affatto alla sfera lavorativa e professionale, ma si estende fino al suo canale social ufficiale. È proprio qui che, oltre ad essere amatissima, Laura Torrisi ama condividere ogni cosa con il suo pubblico. Di scatti fotografici, vi assicuriamo, ce ne sono tantissimi e davvero diversi. Ed è proprio “grazie” a loro che siamo riusciti ad individuare qualche squarcio della sua casa. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi! Vi anticipiamo, però: un “dettaglio” vi lascerà senza fiato!

Laura Torrisi, la sua casa è pazzesca: avete notato quel “dettaglio”? Incredibile!

Avete mai visto la casa di Laura Torrisi? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Sul canale social ufficiale dell’attrice fiorentina, infatti, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti in cui è possibile notare qualche piccolo dettaglio della sua incredibile ed affascinante dimora.

Siete pronti anche voi a “conoscere” da vicino la casa di Laura Torrisi? Benissimo: scopriamo tutto quello che occorre sapere!

Un selfie davvero spiritoso, c’è da ammetterlo. Eppure, oltre a notare la sua immensa simpatia e bellezza, non possiamo fare a meno di notare cosa c’è alle sue spalle. Sembrerebbe che, per lo scatto, Laura Torrisi si sia collocata nella sua cucina. E ce ne danno conferma, ad esempio, alcuni aggeggi elettrici che si intravedono chiaramente. Rigorosamente con pareti bianche e mobili super chiari, sembrerebbe che la sua cucina sia un ambiente confortevole e luminoso.

Se la cucina è ampia e spaziosa, altrettanto lo è anche il suo soggiorno. Dotato di un divano chiaro con cuscini beige e di una libreria ricca di libri e di tante altre cose, Laura Torrisi “presenta” una zona giorno davvero incredibile. Le “sorprese”, però, non sono affatto terminate qui. Guardate:

È, senza alcun dubbio, il pezzo forte della sua casa: il camino. Quanti di voi lo desiderano? Ebbene: Laura Torrisi ne possiede uno tutto suo. Acceso soprattutto di inverno e durante le sere piovose e fredde, il camino offre un’atmosfera super rilassante.

Cosa ne pensate? Davvero meravigliosa, vero?