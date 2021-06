L’isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena per la finale di Lunedì 7 Giugno: potrebbe accadere nel corso dell’ultima diretta, i dettagli.

Siamo giunti al giro di boa di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio Lunedì 7 Giugno, infatti, andrà in onda la finale. E, finalmente, scopriremo il nome del vincitore dell’adventure reality 2021. Chi, quindi, tra Awed, Matteo Diamante, Ignazio Moser, Valentina Persia, Andrea Cerioli e Beatrice Marchetti riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale? Al momento, è tutto un “mistero”. Anche se, sul canale social ufficiale del programma, sembrerebbe che i suoi telespettatori abbiano già le idee molto chiare. In attesa, però, di sapere chi sarà il trionfatore de L’Isola dei Famosi, vi anticipiamo che la puntata finale del reality sembrerebbe essere pronta a regalare emozioni clamorose.

Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la puntata finale de L’Isola dei Famosi di Lunedì 7 Giugno sarà davvero indimenticabile. Non soltanto perché, come detto, giungerà al termine e verrà nominato il suo vincitore, ma anche perché per due naufraghi ci sarà una sorpresa davvero fantastica. A cosa facciamo riferimento? E, soprattutto, di chi parliamo? Scopriamolo!

L’Isola dei Famosi, accadrà Lunedì in finale: grossa sorpresa per due naufraghi

Mancano pochissimi giorni all’attesissima finale de L’Isola dei Famosi, eppure ci sono già tutti i presupposti per farci credere che l’ultima puntata dell’adventure reality di Canale 5 sarà davvero imperdibile. Al momento, sia chiaro, non abbiamo grossissime anticipazioni da darvi, anche perché è ancora molto presto per farlo. Da quanto si apprende da Fanpage, però, sembrerebbe che, proprio nel corso della finale, due naufraghi potrebbero essere i protagonisti di una piacevolissima sorpresa.

Per la prima volta in assoluto, il vincitore di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non verrà eletto in Italia e, quindi, in studio come consueto, ma verrà fatto il suo nome in Honduras. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, tutti i naufraghi, una volta usciti dal gioco, devono trascorrere 15 giorni in quarantena preventiva. È proprio per questo motivo che si è pensato, da quanto si legge da Fanpage, di sorprendere due dei naufraghi rimasti in gioco con un vero e proprio colpo di scena.

Si legge, infatti, che già da qualche giorno Cecilia Rodriguez, assente nell’ultima diretta, ed Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, siano partite alla volta dell’Honduras per fare una sorpresa ai loro fidanzati.

Al momento, sia chiaro: non abbiamo alcuna conferma e il condizionale d’obbligo. Fatto sta che, se dovesse essere così, i due naufraghi ne resterebbero davvero contenti. Siete d’accordo?