Dopo aver rimandato le nozze a causa della pandemia, la bellissima Luisa Corna annuncia il lieto evento: quando e con chi si sposa.

Periodo di rinnovamenti per la bellissima e talentuosa Luisa Corna: non solo l’uscita del suo nuovo album intitolato “Le cose vere” dopo circa dieci anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco, ma anche le nozze! Sì, avete letto proprio bene: Luisa Corna si sposa dopo aver dovuto rimandare a causa della situazione sanitaria. Lo ha rivelato al settimanale Oggi, a cui ha parlato anche del suo compagno. E così dopo la relazione terminata con l’ex calciatore Aldo Serena, dopo quella con il cantante Alex Britti e quella con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo, la Corna ha ritrovato la felicità accanto ad un nuovo compagno che sta per diventare suo marito. Ma chi è lui? Scopriamolo!

Luisa Corna, chi è il suo futuro marito

L’uomo con cui sta da ben 7 anni ormai, è Stefano Giovino, ex ufficiale dei Carabinieri. Tra i due ci sono 15 anni di differenza, i quali evidentemente non hanno mai rappresentato un problema per il loro legame.

E così, finalmente un’altra coppia raggiunge l’ambita meta delle nozze: dopo Giorgia Palmas, Camila Raznovich e altre, anche la bella Luisa è pronta a realizzare il suo sogno più grande!