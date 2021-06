Marta Flavi ha parlato del matrimonio con Maurizio Costanzo: ha tirato in ballo anche Maria de Filippi, sentite le sue parole!

La popolare conduttrice Mediaset degli anni ’90, Marta Flavi, è anche l’ex moglie di Maurizio Costanzo, uno dei volti televisivi più noti della tv italiana. Marta è stata il volto di ‘Agenzia matrimoniale’, negli ultimi anni, si legge sul web, cura una rubrica di ‘posta del cuore’ per il settimanale Nuovo. La Flavi nel 1989 ha sposato Maurizio Costanzo: il matrimonio è durato poco. Nel 1994 i due divorziarono: complice della crisi, Maria de Filippi. Maurizio Costanzo aveva intrapreso una relazione con la nota conduttrice televisiva lasciando amarezza nel cuore della Flavi. Oggi non c’è alcun rancore, ha affermato Marta al settimanale Oggi. Sentite cosa ha rivelato il famoso volto degli anni ’90.

Marta Flavi, l’ex moglie di Costanzo spiazza tutti: clamoroso, c’entra Maria De Filippi

Marta Flavi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi ed in questa ha raccontato anche del suo rapporto con Maurizio Costanzo. La conduttrice ha ricordato con il sorriso il suo matrimonio giunto al capolinea nel 1994: “E’ passata un’eternità” ha rivelato ed ha aggiunto: “A volte penso che dovrei mandare dei fiori a Maria de Filippi”.

Marta Flavi, dopo Maurizio Costanzo, ha preferito mantenere privata la sua sfera sentimentale: nel 2019 a Vieni da Me raccontò di avere un compagno ma ha sempre mantenuta nascosta l’identità. A quanto pare oggi è single: “Mi innamoro facilmente, ma sto bene sola” ha confessato. L’unico rimpianto che porta con se la celebre conduttrice degli anni ’90 è quella di non aver potuto avere figli. “Ho provato tanto, ma non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita” ha raccontato al settimanale Oggi.